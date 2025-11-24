Rusya Harkov'u vurdu: En az 4 ölü

Rusya-Ukrayna savaşında barış için uluslararası girişimlerin yeniden artarken, bir yandan da yeni saldırılar yapılıyor.

Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti olan Harkov'u dronlarla vurdu. Harkov belediye başkanı, saldırıda en az 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin ise yaralandığını aktardı. Yaralılar arasında iki çocuk da bulunuyor.

"Saldırı büyüktü" diyen bölge yetkilileri, Rus dronlarının isabet etmesi sonucu üç konut ile bir de altyapı tesisinde yangın çıktığını bildirdi.