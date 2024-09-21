Rusya Harkov'u vurdu, Kiev güçleri Moskova'ya ait mühimmat deposunu patlattı

Ukrayna güçleri, Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki mühimmat deposunu hedef aldı. Bölge valisi, Tihoretsk'ten bin 200 kişinin tahliye edildiğini, ölü ve yaralı olmadığını bildirdi. Öte yandan Rusya, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'u vurdu.

Rusya Harkov'u vurdu, Kiev güçleri Moskova'ya ait mühimmat deposunu patlattı

Moskova-Kiev hattında karşılıklı saldırılar sürereken , 'ya ait bir mühimmat deposunu vurdu.

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna ordusunun Tihoretsk bölgesine insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda bir mühimmat deposunda patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Kondratyev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin gece Krasnodar bölgesindeki Tihoretsk'e İHA'larla saldırdığını belirtti.

İki İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğunu kaydeden Kondratyev, "İHA parçalarının düşmesi sonucu mühimmat deposunda yangın çıktı, mühimmatlar patlamaya başladı" dedi.

Kondratyev, olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Tihoretsk'ten bin 200 kişi tahliye edildi. Yaralı ve ölü yok" ifadelerini kullandı. 

RUS GÜÇLERİ HARKOV'A ÜÇ SALDIRI DÜZENLEDİ

Rus güçleri de dün Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'a saldırı düzenledi. Saldırıda üçü çocuk 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Ihor Terekhov, sekiz kişinin hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Güdümlü bir bombanın neden olduğu saldırılardan biri bir hastanenin dışındaki bir alanı, ikincisi özel evlerin bulunduğu bir alanı, üçüncüsü ise çimlerin bulunduğu açık bir alanı vurdu.

Öte yandan bölge polisi, Harkov'un güneydoğusunda, Kivsharivka köyünde, bir Rus saldırısında iki kişinin öldüğünü ve iki kişinin yaralandığını duyurdu.

Kısmen Rus güçleri tarafından kontrol edilen güneydeki Herson bölgesinde ise Ukrayna'nın elinde bulunan bölgeye yönelik Rus bombardımanında bir kadın öldü.

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