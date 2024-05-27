Rusya Harkov'u vurmaya devam ediyor: Bir sivil hayatını kaybetti

Rusya'nın Harkov'a bugün düzenlediği saldırıda bir sivil hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Rusya Harkov'u vurmaya devam ediyor: Bir sivil hayatını kaybetti

Rus güçlerinin, 'nın doğusundaki Harkov şehrinde ilerleyişi sürüyor.

Reuters'ın bildirdiğine göre bölge valisi Oleh Syniehubov, 'nın Harkov'a bugün düzenlediği saldırıda bir sivilin öldüğünü ve 10 kişinin yaralandığını söyledi.

Vali, mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Düşman güdümlü bir bombayla sivil bir işletmeye saldırdı. Üretim tesislerinde hasar var” dedi.

Rusya, yaklaşık iki hafta önce Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a girerek altı yerleşim bölgesinde kontrolü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz hafta Rus güçlerinin daha fazla köyü ele geçirdiği açıklandı.

Ukrayna ordusu, yedek kuvvetleri Harkov'a yönlendirmişti.

Rusya, Harkov'u vurdu: 7 ölü, 17 yaralı

Rusya, Harkov'u vurdu: 7 ölü, 17 yaralı

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Ermenistan'da sel felaketi: 4 ölü

Ermenistan'da sel felaketi: 4 ölü

Polonya, Rus diplomatlara "hareket kısıtlaması" getireceğini açıkladı

Polonya, Rus diplomatlara "hareket kısıtlaması" getireceğini açıkladı

Rusya: NATO, Ukrayna meselesinde gerginliği artırıyor

Rusya: NATO, Ukrayna meselesinde gerginliği artırıyor

Refah sınırında tehlikeli gerilim: İsrail ve Mısır askerleri çatıştı

Refah sınırında tehlikeli gerilim: İsrail ve Mısır askerleri çatıştı

İspanya Ukrayna'ya 1 milyon euro değerinde silah hibe edecek

İspanya Ukrayna'ya 1 milyon euro değerinde silah hibe edecek

Tayland'da müzisyene krala hakaretten 4 yıl hapis cezası

Tayland'da müzisyene krala hakaretten 4 yıl hapis cezası

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...