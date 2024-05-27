Rusya Harkov'u vurmaya devam ediyor: Bir sivil hayatını kaybetti

Rus güçlerinin, Ukrayna'nın doğusundaki Harkov şehrinde ilerleyişi sürüyor.

Reuters'ın bildirdiğine göre bölge valisi Oleh Syniehubov, Rusya'nın Harkov'a bugün düzenlediği saldırıda bir sivilin öldüğünü ve 10 kişinin yaralandığını söyledi.



Vali, mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Düşman güdümlü bir bombayla sivil bir işletmeye saldırdı. Üretim tesislerinde hasar var” dedi.

Rusya, yaklaşık iki hafta önce Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a girerek altı yerleşim bölgesinde kontrolü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz hafta Rus güçlerinin daha fazla köyü ele geçirdiği açıklandı.

Ukrayna ordusu, yedek kuvvetleri Harkov'a yönlendirmişti.