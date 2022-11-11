Rusya Herson'dan çekiliyor (Herson neden önemli?)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Herson bölgesinden çekilmenin tamamlandığını duyurdu.

Rusya'nın devlet haber ajanslarından yapılan açıklamada, bakanlık, çekilmenin Cuma günü yerel saat ile 05.00'te tamamlandığını ve tek bir askeri teçhizatın bırakılmadığını ifade etti.



Rus ordusunun ayrıldığı bölgeler arasında, Moskova'nın 9 aylık Ukrayna işgali sırasında ele geçirdiği tek bölgesel başkent olan Herson şehri de yer alıyor.



"HERSON'U RUSYA'NIN BİR PARÇASI OLARAK GÖRMEYE DEVAM EDİYORUZ"



Bununla birlikte Kremlin, geri çekilmenin hiçbir şekilde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir utanç oluşturmadığı konusunda ısrar etti. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Moskova'nın Herson bölgesini Rusya'nın bir parçası olarak görmeye devam ettiğini söyledi.



Peskov, ayrıca Kremlin'in, Herson ve diğer üç Ukrayna bölgesinin yasadışı ilhakını kutlamak için bir aydan biraz daha uzun bir süre önce şenlikler düzenlediği için pişman olmadığını da sözlerine ekledi.

RUSYA SAVAŞI KAYBETTİ Mİ?



Herson'dan çekilme savaşın dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak analistlere göre Rusya'nın savaşı kaybettiği anlamına gelmiyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson'dan çekilmenin tamamlandığını duyurdu.

HERSON NEDEN ÖNEMLİ?



Herson, Ukrayna'nın güneyinde aynı adı taşıyan kent ve kentin bulunduğu bölgenin adı. Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın tek kara bağlantısı Herson'du.



Kırım, Rusya için stratejik açıdan ne kadar önem taşıyorsa, Herson da Ukrayna açısından Rusya'yı Kırım'da tecrit etmek için o kadar önemli.

Rusya'nın geri çekilmeye başlamasıyla birlikte Moskova'nın Kırım ile kara bağlantısı kesilecek.



Karadeniz'de bir yarımada olan Kırım'ın suyu Herson'dan geliyor.

Su, Ukraynalıların Dnipro dediği Dinyeper Nehri'nden kanalla taşınıyor.

Ukrayna, Rusya Kırım'ı ilhak ettiğinde yarımadanın suyunu kesmişti.

Ruslar, Şubat'ta Ukrayna'ya girdiğinde, Herson ve doğusundaki Zaporijya'yı ele geçirip kanalı yeniden açmıştı.



Herson yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçerse Kiev muhtemelen suyu yine kesecek.



Herson, Ukrayna'nın ortasından geçen ve ülkeyi boydan boya kateden Dinyeper Nehri'nin ağzında yer alıyor. Burası, Rusların Dinyeper'in batısına geçtiği tek yer olma özelliği taşıyordu.



Rus güçlerinin, nehrin doğusuna çekilmesi Ukrayna'ya Zaporijya'nın yolunu açabilir.



Ukrayna'nın Zaporijya'yı ve Rusların kontrolündeki nükleer santrali geri alması kolaylaşır.



Herson'un Moskova açısından sembolik önemi de var. Herson kenti, Rus güçlerinin Ukrayna'da ele geçirdiği tek bölgesel başkentti.



Savaşın başında Rusya'nın Herson'dan sonra Mikolayev ve Odessa'yı da alarak Ukrayna'nın Karadeniz'le bağlantısını kesmeyi planladığı düşünülüyordu. Ancak Moskova, Herson'dan batıya ilerleyemedi.



Buna karşılık Donetsk, Zaporijya ve Herson'u alarak Ukrayna'nın Azak Denizi'yle bağlantısını kesti. Ukrayna'nın, Herson almasıyla birlikte yeniden Azak Denizi'ne kıyısı oldu. Ancak önemli olan bölgenin Karadeniz'e olan kıyısı.



Herson, Mikolayev ve Odessa ile birlikte gıda ihracatında önemli limanlara ev sahipliği yapıyor.

RUSYA GEÇEN AY UKRAYNA'DAKİ 4 BÖLGEYİ İLHAK ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamıştı.

Rusya, Kırım'dan sonra Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 15'ini daha ilhak etmişti. Kiev'e müzakere masasına dönme çağrısında bulunan Putin, "Ne Ukrayna ne de Batı birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozamaz. Milyonlarca kişi kararını vermiştir" dedi. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada "Kiev'deki topraklarımızı kurtaracağız" denilirken AB Rusya'nın ilhakının tanınmayacağını vurgulamıştı.