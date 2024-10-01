Rusya, Herson’u vurdu: Altı kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Herson bölgesinde şehir merkezini vurduğunu, bölgedeki otobüs durağında bekleyen altı kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Zelenski açıklamasında, Herson'da, şehrin tam merkezinde bir Rus saldırısı yaşandığını aktardı.

Ukraynalı lider açıklamasında, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi. Altı kişinin de yaralı olduğu ve gerekli yardımı aldığı belirtildi.

Zelenski'nin açıklamasında, "Günlük Rus terörü, hayatları yok etmeye yönelik günlük girişimler - bunların hepsi durdurulabilir. Ülkemiz ve halkımız için kalıcı barışı sağlamalıyız. Bunun için Ukrayna'nın gücü ve ortaklarımızın kararlılığı Putin'in terör estirme arzusundan daha büyük olmalıdır. Saldırgan üzerindeki baskı ve Ukrayna'ya yardım sürekli ve kapsamlı olmalıdır.” denildi.

