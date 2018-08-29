Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İdlib konusunda AB ile temas halinde olduklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi mevkidaşıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında İdlib'deki durumla ilgili ABD'yle temas halinde olduklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İdlib'teki militanları iltihaplı bir çıbana benzetti ve yok edilmeleri gerektiğini belirtti.
Rusya daha önce İdlib ve Afrin konusunda İran ve Türkiye'nin yanısıra Suriye hükümeti ve muhaliflerle de görüşmeler yürüttüğünü bildirmişti.
Rusya: İdlib için ABD ile temas halindeyiz
NTV HaberDünya
Rusya, İdlib konusunda ABD ile temas halinde olduğunu duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İdlib'deki militanları iltihaplı bir çıbana benzetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İdlib konusunda AB ile temas halinde olduklarını söyledi.