Kremlin'den gelen açıklamada, Suriye'deki militanların sivillere saldırmak için İdlib'i kullandıkları belirtildi. Açıklamada, bu durumun kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Kremlin'den gelen açıklama metninde, "Rusya, bu saldırıların durması için Türkiye ile çalışmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Kremlin'in açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İdlib'de çatışmaları durdurun" çağrısının ardından geldi.