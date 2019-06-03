Kremlin'den gelen açıklamada, Suriye'deki militanların sivillere saldırmak için İdlib'i kullandıkları belirtildi. Açıklamada, bu durumun kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Kremlin'den gelen açıklama metninde, "Rusya, bu saldırıların durması için Türkiye ile çalışmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.
Kremlin'in açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İdlib'de çatışmaları durdurun" çağrısının ardından geldi.
Rusya: İdlib'de Türkiye ile birlikte çalışmayı sürdürüyoruz
NTV HaberDünya
Rusya, Suriye'nin İdlib kentinde artan çatışmaların durdurulması için Türkiye ile birlikte çalışmayı sürdürdüklerini bildirdi.
Kremlin'den gelen açıklamada, Suriye'deki militanların sivillere saldırmak için İdlib'i kullandıkları belirtildi. Açıklamada, bu durumun kabul edilemez olduğu vurgulandı.