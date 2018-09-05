Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında uçakların, Rusya'nın Lazkiye'deki Hmeymim hava üssünden havalandığı ifade edildi.
Benzer bir açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da geldi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus ordusunun Suriye'de sivil kayıpları en aza indimek için çabaladığını, belirli hedeflerin vurulduğunu söyledi.
Rusya birkaç haftadır Suriye'deki hava saldırılarına son vermişti.
Saldırılar dün İdlib'in batı ucundaki Cisr eş Şugur'a düzenlenen operasyonla yeniden başladı.
Rusya İdlib'i bombaladığını doğruladı
NTV HaberDünya
Rusya Savunma Bakanlığı dün İdlib'i bombaladığını doğruladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada hava saldırısında sadece El Nusra Cephesi'nin hedef alındığı, yerleşim yerlerinin vurulmadığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında uçakların, Rusya'nın Lazkiye'deki Hmeymim hava üssünden havalandığı ifade edildi.