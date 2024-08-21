Rusya İHA tehditi nedeniyle Murmansk bölgesinde sivil uçuşları durdurdu

Rusya, ülkenin kuzeyindeki Murmansk bölgesinde, insansız hava aracı (İHA) tehditleri nedeniyle sivil uçuşları durdurdu.

Rusya İHA tehditi nedeniyle Murmansk bölgesinde sivil uçuşları durdurdu

Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada, sivil uçakların güvenliği nedeniyle Murmansk'ta havalimanlarındaki uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Murmansk Valisi Andrey Çibis de bölgede İHA tehlikesinin tespit edildiğini belirterek, "Güvenliği artırmak için gerekli tüm önlemler alınmıştır." ifadesini kullandı.

Finlandiya sınırında bulunan Murmansk, sınırına yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Öte yandan, Rus sosyal medya sitelerinde yer alan görüntülerde, bölgede uçan bir kamikaze İHA'nın imha edildiği görüldü.

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