Rusya, İHA'ları lazer silahlarla düşürecek

Rusya hükümeti, insansız hava araçlarını (İHA) durdurmaya yönelik yeni bir lazer sisteminin başarıyla denendiğini bildirdi.



Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın geliştirdiği yeni lazer sistemine ilişkin bilgilere yer verildi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLDİ



Açıklamada, Rusya’nın bir bölgesinde kurulan deneme bölgesinde İHA’ların durdurulmasına yönelik ileri seviye yeni lazer sisteminin başarıyla denendiği ve söz konusu sistemin Rus hava savunma sistemine entegre edileceği kaydedildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'da "özel askeri operasyonun" başlangıcından bu yana havada 80 binden fazla hedefin Rus hava savunma sistemlerince imha edildiğini bildirmişti.

