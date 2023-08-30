Rusya İHA'ların hedefinde: Nakliye uçakları hasar aldı

Rusya yine İHA'ların hedefindeydi. Ülkenin kuzeybatısındaki Pskov kentinde havalimanı hedef alındı. Saldırıda dört nakliye uçağı hasar gördü.



İHA'ların hava savunma araçları tarafından düşürüldüğü açıklandı. Pskov Havaalanı'na yönelik saldırının üzerine Moskova'daki Vnukovo Havalimanı ve çevresinde hava sahası kapatıldı.



RUSYA KARŞILIK VERDİ



Rusya: Kiev'in Karadeniz'de İHA ile saldırı girişimi engellendi Haberi Görüntüle Rusya Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de Ukrayna'ya ait, toplam 50 kişilik çıkarma gruplarının bulunduğu 4 askeri botun imha edildiğini açıkladı.