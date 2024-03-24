Rusya: İki ABD bombardıman uçağı sınırımıza yaklaştı

Rusya, iki Amerikan stratejik bombardıman uçağını, Barents Denizi üzerinden ülke sınırına yaklaşırken önlediğini açıkladı.



Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kontrol ekipmanının Rus hava sahasına yaklaşan bir grup uçak tespit ettiği ve bunun üzerine uçağı tanımlamak ve herhangi bir ihlali önlemek için bir MiG-31 savaş uçağı gönderdiği belirtildi.



Açıklamada, "Rus savaş uçağı mürettebatı hava hedefini bir çift ABD Hava Kuvvetleri B-1B stratejik bombardıman uçağı olarak tanımladı" denildi.



Açıklamada ayrıca stratejik bombardıman uçaklarının Rus savaş uçağı kendilerine yaklaşırken uçuş rotalarını ayarladıkları ve ardından güvenli bir şekilde ana havaalanına döndükleri belirtildi.



Rusya'nın devlet sınırının ihlal edilmediği de belirtilirken, Rus savaş uçağının manevralarının "tarafsız sular üzerinde hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara tam olarak uygun şekilde ve güvenlik önlemlerine riayet edilerek" gerçekleştirildiği kaydedildi.



ABD makamları henüz açıklama hakkında yorum yapmadı.