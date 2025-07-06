Rusya iki bölgeyi daha ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili güncel bilgi verildi.



Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Sobolevka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Poddubnoye yerleşim yerleri kurtarıldı" denildi.



Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 120 insansız hava aracının (İHA) Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğu bildirildi.



Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.