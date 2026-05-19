Rusya ile Belarus, hipersonik füze destekli nükleer tatbikat düzenliyor

Belarus Savunma Bakanlığı, tatbikatta nükleer mühimmatın teslimi ve kullanım hazırlıklarının çalışılacağını açıkladı. Bakanlık pazartesi günü başlayan tatbikatta hava kuvvetleri ve füze birliklerinin görev alacağını duyurdu.

Açıklamada, planlanan eğitimin ‘üçüncü ülkeleri hedef almadığı’ ve bölgesel güvenliğe tehdit oluşturmadığı savunuldu.

Rusya geçen yıl, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip yeni hipersonik Oreşnik füze sistemini Belarus’a konuşlandırmıştı. Bu adım, Moskova’nın NATO ile rekabetinde gerilimi artıran gelişmelerden biri olarak değerlendirilmişti.

Geçen hafta Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Belarus üzerinden yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek orduya kuzey sınırını güçlendirme talimatı vermişti.

Zelenskiy, Moskova’nın 2022’deki işgal sırasında lojistik üs olarak kullandığı Belarus’u savaşa daha derin şekilde çekmek istediğini savunmuştu.

Kremlin ise pazartesi günü yaptığı açıklamada Zelenski’nin iddialarını reddederek bunları ‘yeni bir kışkırtma girişimi’ olarak nitelendirdi.

Ukrayna savaşında dört yılı aşan çatışmalar sürerken, Vladimir Putin Batı’nın Kiev’e askeri desteğini artırmasına karşılık sık sık nükleer söylemlere başvuruyor.

Moskova geçen hafta da nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füze Sarmat’ın testini gerçekleştirmişti.

Diğer yandan Rusya ile ABD arasındaki stratejik nükleer cephanelikleri sınırlayan son anlaşma olan 'New START’ın şubat ayında sona ermesiyle birlikte iki ülke üzerindeki birçok kısıtlama da resmen kalkmış oldu.