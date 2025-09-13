Rusya ile İHA geriliminin ardından Polonya'dan açıklama: NATO'nun "Doğu Nöbetçisi" operasyonu başladı

Polonya Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’ya ait insansız hava araçlarının Polonya topraklarına düşmesinin ardından NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeyi amaçlayan “Doğu Nöbetçisi” (Eastern Sentry) operasyonunun fiilen başladığını duyurdu.



Açıklamaya göre Fransa’ya ait A400 nakliye uçağı, Polonya’nın Mazowiecki kentine iniş yaparak Rafale savaş uçakları için silah sevkiyatı gerçekleştirdi.



NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı General Aleksus Grinkevich, geçtiğimiz günlerde operasyonun ittifakın doğu savunma hattını güçlendireceğini açıklamıştı. Yeni savunma yapılanmasında Danimarka, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya gibi birçok ülke yer alacak.

"SAVUNMA KAPASİTEMİZİ ARTIRIYORUZ"

Polonya Savunma Bakanı Vladislav Kosiniak-Kamysz, “Ukrayna’nın kahramanca direnişi Avrupa’nın geleceğiyle doğrudan bağlantılı. Bu yüzden savunma kapasitemizi artırıyoruz. Birlik güçtür, hazırlık ise zaferdir” açıklamasında bulundu.



Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NATO’nun Rusya’nın son İHA saldırılarına etkili bir yanıt verebileceğini, bunun ittifakı doğrudan savaşa sokmayacağını vurgulamıştı.

Operasyonlar kapsamında kullanılacak askeri varlıklar arasında Rafale savaş uçakları, Alman Eurofighter’ları, Danimarka F-16’ları ve deniz birimleri gibi unsur ve altyapılar bulunuyor. Ayrıca hava savunma sistemleri ve kara üslerinden de destek sağlanacak.