Rusya ile NASA "Uluslararası Uzay İstasyonu" için anlaştı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) başkanları, ABD’nin Texas eyaletinde bir araya geldi. Görüşmede Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ilişkin anlaşma sağlandığı bildirildi.



Roscosmos Başkanı Dmitri Bakanov, ABD Ulaştırma Bakanı ve NASA'nın Geçici Direktörü Sean Duffy ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu. Bakanov, ISS'in 2028'e kadar kullanılması konusunda NASA Direktörü ile anlaştıklarını belirtti.

Bakanov, Rusya ve ABD’nin, gelecekte yeni istasyonların uzaya fırlatılması konusunda iş birliği yapacağını da ifade etti.