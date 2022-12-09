Rusya ile tutuklu takasında serbest kalan basketbolcu Griner ABD'ye ulaştı

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Griner'ı taşıyan uçak sabaha karşı Teksas eyaletine bağlı San Antonio Havalimanına iniş yaptı.



Griner'ın uçakta olduğu saatlerde ABD'nin serbest bıraktığı Viktor Bout'un da Moskova'ya vararak, ailesiyle kucaklaşması görüntülere yansıdı.



Griner, ABD ile Rusya arasında dün Abu Dabi Havalimanı'nda yapılan tutuklu takası kapsamında, Rus silah kaçakçısı Bout'a karşılık serbest bırakılmıştı.



ABD'li basketbolcu Brittney Griner.

ABD'Lİ BASKETBOLCUNUN TUTUKLANMASI



ABD'li basketbolcu Brittney Griner, şubat ayında Rusya'da üzerinde uyuşturucu maddeyle gözaltına alınmıştı.



Başkent Moskova'daki Himki Şehir Mahkemesi de Griner'i, 9 yıl hapis ve 1 milyon ruble (yaklaşık 16 bin dolar) para cezasına çarptırmıştı.



Rusya ile ABD'nin, aralarında Griner'in de olduğu bazı tutukluların değişimine yönelik görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Griner'in yanı sıra Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li Paul Whelan'ın iadesi için Moskova'ya önemli bir teklif hazırladıklarını duyurmuştu.



ABD Başkanı Joe Biden da Rusya'ya, Griner'in serbest bırakılmasına yönelik çağrıda bulunmuştu.