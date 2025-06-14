Rusya ile Ukrayna arasında "ağır hasta" asker takası

Türkiye'nin ev sahipliğinde, bu ay başında İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği Rusya ile Ukrayna arasında ağır hasta ve yaralı esir askerler takas edildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da varılan anlaşmalar kapsamında Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus esir askerinin geri alındığı belirtildi.



Bunun karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu bir grup esir askerin Kiev'e verildiği aktarılan açıklamada, "Serbest bırakılan Rus askerleri Belarus'ta bulunuyor. Askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Askerlerimiz, Bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Rusya'ya ulaştırılacak." ifadelerine yer verildi.



Bakanlığın açıklamasında, esir takasında yer alan asker sayısına dair bilgi verilmedi.

"RUSYA İLE 4. ESİR TAKASI YAPILDI"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ile bir esir takası daha gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"İnsanlarımızı Rus esaretinden kurtarmaya devam ediyoruz. Bu, bir hafta içerisinde 4. esir takasıdır. Ukrayna'ya bugün geri dönen insanlar arasında 2022'den beri esaret altında olan çok sayıda kişi var. Silahlı kuvvetler, ulusal muhafızlar, devlet sınır servisi ve devlet özel ulaştırma servisi askerleri. Tüm Ukraynalı esirlerin serbest kalması için çalışmaya devam ediyoruz."