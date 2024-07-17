Rusya ile Ukrayna 190 savaş esirini takas etti

Karşılıklı saldırılar devam ederken Rusya ve Ukrayna, 190 savaş esirini takas etti. İki taraf da 95 esiri serbest bırakırken Moskova, geri dönen Rus askerlerinin tıbbi muayeneden geçirileceğini bildirdi.

Rusya ile Ukrayna 190 savaş esirini takas etti


ve karşılıklı olarak 190 savaş esirini serbest bıraktı. 

Savunma Bakanlığı bugüngünü yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BEA) aracılık etmesinin ardından Rusya ve 'nın 95'er savaş esirini takas ettiğini duyurdu.

Bakanlık, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, geri dönen Rus askerlerinin Moskova'da tıbbi muayeneden geçirileceğini bildirdi.

Açıklamada BAE'nin “insani arabuluculuğuna” dikkat çekildi.

Geçtğimiz ay bir kez daha BEA arabulucuğunda yürütülen müzakereler sonucunda, 75 Rus esir askere karşılık 75 Ukraynalı esir serbest bırakılmıştı.

Ukrayna'dan yapılan açıklamada serbest bırakılan savaş esirleri arasında 70 erkek, beş kadın, altı subay, 65 er ve çavuş bulunduğu belirtilmişti.

Öte yandan takasın bir parçası olarak 212 Ukraynalının cansız bedeni de de Rusya tarafından teslim edilmişti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı bombardımanda ise can kayıpları yaşanmaya devam ediyor.

Bugün, Rus kontrolündeki Herson bölgesine yönelik Ukrayna hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı. Rusya ise Donetsk bölgesini bombalarken, saldırı bölgede yangına yol açtı.

Rusya ve Ukrayna arasında 180 esir takas edildi

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