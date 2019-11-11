Rusya, İngiliz askeri istihbaratçı Lemesurier'un ölümünün kendisiyle ilişkilendirilmesini eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nca sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yapılan açıklamada, James Gustaf Edward Lemesurier'un hayatını kaybetmesine dair değerlendirmelere yer verildi.



İngiliz medyasının Lemesurier'un ölümünün Rusya ile ilişkilendirmesine "anlam verilemediğinin" belirtildiği açıklamada, "James'in ölümüne dair soruşturma bile başlamadı ancak İngiliz gazeteciler Rusya karşıtı yaklaşımlarına başladı bile. Rusların masumiyeti belli olduğunda, İngiliz medyası yankılanan başka taraflara geçecektir." yorumu yapıldı.



Rusya'nın eski casusu Aleksander Litvinenko'nun zehirlenerek öldürülmesinde de benzer bir durumun yaşandığı savunulan açıklamada, "Gerçek, dürüst gazetecilik İngiliz medyasıyla bağdaşmıyor." ifadesine yer verildi.

