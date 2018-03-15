Rusya: İngiliz diplomatları kısa süre içinde sınırdışı edeceğiz

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere’nin eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgili 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararına misilleme olarak bazı İngiliz diplomatların yakında sınırdışı edileceğini söyledi.



Rus haber ajansı RİA Novosti’ye açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İngiltere’nin 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Rusya’nın söz konusu adıma mutlaka karşılık vereceğini vurgulayan Lavrov, “Bazı İngiliz diplomatları mutlaka sınırdışı edeceğiz. Kararı yakında alacağız” dedi.

"MAY'İN SUÇLAMALARI ÇILGINCA"



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Rusya’ya yönelik suçlamalarının “çılgınca” olduğunu savunmuştu.



Zaharova, “Bu konuyu istişare etmek için Londra’ya dört nota gönderdik ancak gerekli yanıtları alamadık. İngiltere’nin düşmanca tavrına mutlaka misilleme yapılacak” diye konuştu.

İNGİLTERE'DEN YENİ ADIM



İngiltere ise, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlendiği maddeye ait örneklerin tarafsızca incelenmesi için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (KSYÖ) gönderileceğini duyurdu.



İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, zehirlenme olayındaki gelişmelerle ilgili İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.



"Novichok" adlı kimyasal madde grubuna dahil olduğu öne sürülen ve sinir sistemi üzerinde etkili maddenin "daha adil ve tarafsız olarak ortaya çıkarılması" için numunelerin KSYÖ'ye iletileceğini belirten Johnson, ancak örneklerin Rusya'nın talep ettiği üzere Moskova'ya gönderilmesine sıcak bakılmadığına işaret etti.



Skripal'e karşı düzenlenen eylemin sorumlusunun Rusya olduğundan yüzde 99,8 emin olduğunu dile getiren İngiliz Bakan, "Korkarım ki Rusya'nın sorumlu olduğuna dair kanıtlar çok güçlü. Bu maddeyi seçmelerinin sebebi (eylemin arkasında) Rusya'nın olduğunu, başka kurumlardaki kişilere, safını değiştirmeyi düşünenlere, başka bir yaşam tarzını savunmak ya da desteklemek, alternatif değerlere inanmak isteyenlere yönelik Rusya'nın intikamını alacağını göstermektir. Bu, insanlara 'rejimimize baş kaldıranlara ne olduğuna bakın' demenin bir yoludur" dedi.

TAKAS EDİLEN AJAN NASIL ZEHİRLENDİ?



Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası verdi. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer aldı.



Skripal'in daha sonra İngiltere’ye gelerek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtildi.



Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.



Skripal ile kızı Yulia önceki pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

