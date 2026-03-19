"Rusya İran'a desteğini genişletti" iddiası. Uydu desteği, konum bilgisi ve taktik veriyor

Wall Street Journal'a göre Rusya, Ortadoğu'daki en yakın müttefikinin ABD ve İsrail'e karşı savaşmaya devam etmesini istiyor.



Savaşın uzaması, Rusya'ya hem askeri hem ekonomik açıdan fayda sağlıyor. Analistlere göre Rusya'nın İran'a sağlayabileceği yardım, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle sınırlı.



Ayrıca Kremlin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı kızdırmak istemiyor. Ancak halihazırdaki yardımı sınırlı da olsa savaşta önemli bir rol oynuyor.



İRAN'IN DRONLARINI GELİŞTİRDİ

Rusya, Ukrayna Savaşı'nda İran'ın Şahit adlı kamikaze dronlarını kullandı. Moskova, daha sonra bu dronların gelişmiş versiyonlarının üretimine geçti. İran'ın Şahit dronları Rusya'nın teknolojisiyle daha hassas hedefleme ve seyir kapasitesine kavuştu. Rusya şimdi bu teknolojinin bir kısmını İran ile paylaşıyor.

Moskova'nın Tahran'a sağladığı teknoloji, modifiye edilmiş Şahid dronlarının bileşenlerini içeriyor. Ukrayna Savaşı'ndaki dron tecrübelerini kullanarak İran'a, operasyonlarda kaç dron kullanmaları gerektiği ya da saldırının hangi irtifadan yapılacağına dair taktikler veriyorlar.



ABD ÜSLERİNİ YERLERİNİ PAYLAŞIYOR

Rusya, Tahran'la, Amerikan ordusunun Ortadoğu'daki yerlerini de paylaşıyor. Bu işbirliği savaşla birlikte derinleşti. İran'a doğrudan uydu görüntüleri sağlanıyor. Veriler, Rusya'nın askeri operasyonlar için istihbarat toplayan uydu filosundan geliyor.



Analistler, istihbarat paylaşımının, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın Ukrayna'ya sağladığı istihbaratla benzer olduğuna dikkat çekti. İran'ın, Ürdün'deki Thaad sisteminin radarını ve Bahreyn, Kuveyt ve Umman'daki askeri hedefleri bu sayede vurabildiği düşünülüyor.



İRAN, RUSYA'NIN TAKTİĞİNİ KULLANILIYOR

Tahran, geçen yılki 12 gün savaşına göre hedefleri vurmada çok daha başarılı. Analistlere göre İran'ın saldırıları, Rusya'nın Ukrayna'daki taktiklerine çok benziyor. Füze saldırısından önce hava savunma sistemleri dronlarla yoğun bir şekilde meşgul ediliyor.

Rusya ve İran arasında resmi bir askeri ittifak yok, yakın ortaklık var. Tahran, silahlarını Moskova'dan alıyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana inişli-çıkışlı bir seyir izledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından büyük ölçüde derinleşti. İran'ın, en yeni uydu sistemlerini Rusya inşa etti ve fırlattı.