Rusya: İran’a istihbarat değil askeri ürün verdik

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşta neredeyse 1 ay geride kaldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, savaşta İran'a yardım ettikleri yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Bir Fransız televizyon kanalına verdiği röportajda, İran’ın imzalanan bir devletler arası anlaşma ile Rusya’nın stratejik ortağı olduğunu hatırlatan Lavrov, İran’ı savunmaktan ziyade uluslararası hukuku savunduklarına dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası hukukla ilgilenmediğini, kendi ahlaki ilkeleri ve içgüdüleriyle hareket edeceğini söylemesinin tasvip edilemeyeceğini dile getiren Lavrov, "Rusya, Basra Körfezi ve genel olarak Orta Doğu bölgesindeki tüm sorunları çözmek için diyalog kurulması arzusunu Amerikalılara defalarca iletti. ABD ve müttefikleri oradaki devam eden süreçlere her müdahale ettiklerinde durum giderek daha da vahim hale geliyor." diye konuştu.

Sergey Lavrov, ABD yönetiminin İran lideri ve diğer yöneticileri soğukkanlılıkla öldürmesinden "küstahça ve gururla" bahsetmesinin alaycılıktan başka bir şey olmadığını vurguladı.

"BELİRLİ TÜRDE ASKERİ ÜRÜNLER TEDARİK ETTİK"

Rusya'nın İran ile yakın ilişkileri olduğunu yineleyen Lavrov, iki ülke arasında askeri ve teknik işbirliği konusunda bir anlaşmanın varlığını hatırlattı. Rusya Dışişleri Bakanı, "İran'a belirli türde askeri ürünler tedarik ettik ancak İran'a istihbarat konusunda yardım ettiğimiz suçlamasını kabul edemeyiz." dedi.

Orta Doğu’daki Amerikan askeri üslerinin koordinatlarının yaygın olarak bilindiğini dile getiren Lavrov, "Bu gizlenmiyor. Kamuoyuna açık bir bilgi. İran'ın onlara saldırmasına şaşırmadım." ifadelerini kullandı. Bölgedeki ABD askeri üslerinin istihbarat ve uydu verilerini toplamak için kullanıldığını ifade eden Lavrov, "Amerikalıların birliklerinin çoğunu bu üslerden tahliye etmeleri boşuna değildi. Bu da ne olacağını bildiklerini gösteriyor. Saldırganlığı başlatarak Arap müttefiklerine ihanet ettiler ve onları hayal kırıklığına uğrattılar." diye konuştu.