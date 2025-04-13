Rusya kabul etti: "Ukrayna'ya ait F-16 savaş uçağını vurduk"
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait F-16 savaş uçağını hava savunma sistemleriyle düşürdüklerini kabul etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, düşen Ukrayna F-16'sı ve Rus ordusunun son 24 saatte Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, 8 JDAM güdümlü hava bombası, ABD üretimi 7 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ve 207 insansız hava aracı (İHA), hava savunma sistemlerince vuruldu."
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağının pilotunun görevi esnasındaki hava çatışmasında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Zelenski, çatışmanın yeri ve pilotu ölen F-16'nın akıbetiyle ilgili bilgi paylaşmamıştı.
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