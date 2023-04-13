Rusya: Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz’in kıyıdaş devletler için "işbirliği denizi" olarak kalması gerektiğini söyledi. Peskov, “Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak.” dedi.

Rusya: Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın "Karadeniz, Baltık Denizi gibi bir denizi olmalıdır." açıklamasını gazetecilere değerlendirdi.

Rusya: Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak - 1 Kremlin Sözcüsü  Peskov, “Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak.” dedi. Fotoğrafta Sivastapol çevresinde dolaşan Rus donanma gemileri görülüyor.

"KARADENİZ'İN BÖLÜNMEZ BİR GÜVENLİĞİ OLMALIDIR"

Karadeniz’in müşterek bir deniz olduğuna işaret eden Peskov, “Karadeniz, tüm kıyıdaş devletler için müşterek bir denizdir. Bir işbirliği, etkileşim ve güvenlik denizi olmalıdır. Ayrıca bölünmez bir güvenliği olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Kuleba'nın açıklamalarının çelişkiler barındırdığını kaydeden Peskov, “Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak.” dedi.

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