Rusya, Karadeniz ve Azak Denizi'nde 164 İHA düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini açıkladı.



Gece saatlerinde, 164 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.



Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik İHA saldırısında 2 kişinin yaralandığını bildirdi.



Rusya'daki Krasnodar bölgesinin operasyon karargahından yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu Karadeniz kıyısındaki Tuapse Limanı'nda yangın çıktığı belirtildi.



Limandaki 2 yabancı geminin hasar gördüğü, olayda can kaybının olmadığı ifade edildi.



RUSYA ENERJİ ALTYAPISINI HEDEF ALIYOR

Rusya'nın da Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor.

Ukrayna enerji altyapısını hedef alan yeni insansız hava aracı ve füze saldırıları, geçen perşembe günü ülke genelinde elektrik kesintilerine ve kısıtlamalara yol açtı.



Ukrayna Başbakanı Yuliia Svyrydenko, Moskova’nın bu taktiğini “sistematik enerji terörü” olarak tanımladı.



Yetkililere göre saldırılarda en az iki kişi hayatını kaybetti, aralarında 2 ile 16 yaşlarında çocukların da bulunduğu 17 kişi yaralandı.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın saldırıda 650’den fazla insansız hava aracı ve 50’den fazla farklı tipte füze kullandığını açıkladı.