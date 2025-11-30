Rusya, Karadeniz'deki gemi saldırılarına "terör eylemi" diyerek tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Karadeniz’de uluslararası sularda seyir halindeki "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine yönelik saldırının "terör eylemi" olduğunu ve bunu kınadıklarını bildirdi.

Bu gemilerin, Gambiya bayrağı altında Novorossiysk Limanı'na doğru ilerlediğini ve 28-29 Kasım'da insansız deniz araçları (İDA) saldırısına uğradığını belirten Zaharova, Türk ortakların bu saldırılardan endişe duyduklarını kaydetti.

Zaharova, gemilerin yanı sıra Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun (CPC) da saldırıya uğradığına dikkat çekerek, "Kiev yönetiminin özel servisleri, Ukrayna medyasında terör eylemlerine ilişkin görüntüler paylaşarak saldırı düzenlediklerini bildirdi. Düzenlenen terör saldırılarını ve bu saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesi sürecinde destek veren tüm tarafların eylemlerini sert şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

“BARIŞ ÇABALARINI ENGELLEME GİRİŞİMİ”

Bu saldırıların, Ukrayna'da sürdürülebilir barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları engelleme girişimi olduğuna işaret eden Zaharova, "Kiev yönetiminin terör eylemlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimleri dahil Ukrayna krizine müzakere yoluyla çözüm yollarını arayanlar için bir sinyal olduğunu" vurguladı.

Sözcü Zaharova, Karadeniz'de gemilere yönelik terör saldırılarını kınama çağrısında bulunarak, "Bu, denizdeki seyrüsefere tehdit oluşturuyor" açıklamasını yaptı.