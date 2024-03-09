Rusya Karkiv'i vurdu: 7 yaralı

Ukrayna'nın Karkiv bölgesine yönelik Rus saldırısında 9 katlı bir bina hedef alındı. Saldırıda 7 kişi yaralandı.

Rusya Karkiv'i vurdu: 7 yaralı

'nın, 'nın Harkiv kentinin Çuhuiv bölgesine düzenlediği saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Karkiv Valisi Oleh Synyehubov, saldırının S-300 güdümlü füze ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bombardıman sonucunda 9 katlı bir konut binasının camları kırıldı.

Valinin açıklamasına göre, alışveriş merkezinin cephesi, banka, mağaza, otel ve 13 araç hasar gördü.

son yaptığı açıklamada, Rusya Ukrayna Savaşı'nda 10 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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