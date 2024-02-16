Rusya: Kiev, artık uluslararası dilenci olarak tanımlanıyor

"AB, DAHA FAZLA UZUN MENZİLLİ SİLAHI UKRAYNA'YA GÖNDERECEK"



Ukrayna’daki savaşta Batılı ülkelerin rolüne değinen Lavrov, “AB'nin tabiriyle 'Rusya'nın kalbine' ulaşması için daha fazla uzun menzilli silahın Ukrayna'ya transfer edilmesi planlanıyor. Peki bu savaşa doğrudan müdahil olmak değil mi? Batı'nın bize savaş ilan ettiğine hiç şüphe yok ve bunu gizlemiyorlar. Her ne kadar 'Biz sadece Ukrayna'yı silahlandırıyoruz ve o kendi kendine savaşıyor' deseler de herkes bunun bize karşı bir savaş olduğunu biliyor” şeklinde konuştu.



Lavrov ayrıca çatışmalarda Ukrayna ordusunun Batılılar tarafından yönlendirildiğini ve istihbarat bilgileri aktarıldığını vurguladı.



Almanya ile Ukrayna'dan 1.13 milyar euroluk savunma anlaşması Haberi Görüntüle "MÜZAKERELER KONUSUNDA TOP BİZİM SAHAMIZDA DEĞİL"



Ukrayna ile müzakerelere tekrar başlanıp başlanmayacağı konusuna da değinen Lavrov, müzakereleri Ukrayna tarafının istemesi gerektiğini belirterek, “Zelenskiy'in Putin'in döneminde müzakereleri yasaklayan bir kararname imzaladığını hatırlatmak isterim. Önce bu kararnamenin iptal edilmesi gerekiyor. Top bizim sahamızda değil, bunu herkes biliyor” ifadelerini kullandı.



Tüm bu sürecin yanı sıra AB'nin Ukrayna’ya verdiği desteğin de zayıf kaldığını öne süren Lavrov, “AB ve üye devletleri, Ukrayna’ya yardım etmek için toplam 144 milyar euro taahhüt ettiler ancak yalnızca 77 milyar euro ayırdılar” dedi.



Lavrov ayrıca, İngiltere'nin tutumuna da değinerek, "İngiltere'nin güncel olaylarda oynadığı rol ABD de dahil olmak üzere diğer tüm ülkelerden çok daha agresif" şeklinde konuştu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin