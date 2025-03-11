Rusya: Kiev yönetimi nazi özünden vazgeçmeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın sivil binalara yönelik saldırılar düzenlediğini belirterek, "Kiev yönetimi, Nazi özünden vazgeçmeyecek." dedi.



Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.



Ukrayna'nın Moskova bölgesine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) bu gece saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olayla ilgili bilgi verildiğini kaydetti.



Peskov, "Askerlerimiz, (Ukrayna'da) askeri unsurları vurmaya devam ediyor. Kiev yönetimi ise sivil binalara saldırılar düzenliyor. Kiev yönetimi, Nazi özünden vazgeçmeyecek." ifadelerini kullandı.



Bugün ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde müzakerelerin yapılacağını hatırlatan Peskov, ABD'nin söz konusu müzakereler hakkında Rusya'yı bir şekilde bilgilendireceğini söyledi.



Peskov, ABD’nin NATO'da ayrılması ihtimaline ilişkin ise "Bu bizim işimiz değil. NATO'nun kendi tüzüğü var." şeklinde konuştu.



"ROMANYA, DEMOKRASİYİ ÇİĞNEME YOLUNU İZLİYOR"



Romanya'da Cumhurbaşkanı seçiminde Calin Georgescu'nun men edilmesini değerlendiren Peskov, "Bu, Avrupa'nın merkezinde tüm demokrasi normlarının çiğnenmesidir. Bu durumda Romanya, demokrasiyi çiğneme yolunu izliyor. Georgescu'suz yapılacak seçim gayrimeşru olacak." dedi.



Sözcü Peskov, Rusya'ya Georgescu ile bağlantılı olduğuna yönelik suçlamaların "asılsız" olduğunu belirterek, "Bu tam bir saçmalık." ifadesini kullandı.



