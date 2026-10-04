Rusya Kiev'de köprüleri vurmaya devam ediyor

Kiev'deki köprüler 4 gündür Rus dronlarının hedefi oluyor. Son olarak başkentteki Kuzey Köprüsü'ne dron saldırısı düzenlendi. Hızla gelen dron köprüye isabet ettikten sonra patlama meydana geldi.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde köprünün isabet alan noktasında küçük bir krater oluştuğu görülüyor.



Kuzey köprüsünün vurulduğu sırada Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Kiev'deydi. Sürpriz bir ziyaretle Kiev'e gelen Merz'in gündeminde Ukrayna'ya sağlanacak askeri yardımlar olduğu biliniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'yle bir araya gelen Merz, "Rusya durdurulmazsa er ya da geç savaş makinesi bize karşı dönecek" dedi.

Merz'in ziyareti sırasında zaman zaman Ukrayna'da hava alarmlarının çaldığı duyuldu.



RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Köprü saldırısının ardından Rusya Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Açıklamada, Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri tesisler, savunma sanayisi tesisleri ve bunlarla bağlantılı altyapıya yönelik saldırıların artırılacağı belirtildi.

Moskova bu açıklamasına gerekçe olarak ise Zelenski'nin son sözlerini gösterdi. Zelenski, Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları artıracaklarını, ancak sivilleri hedef almayacaklarını söylemişti.