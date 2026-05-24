Rusya Kiev'i balistik füzelerle vurdu

Ukrayna 'nın Rusya 'nın başkenti Moskova'ya son bir yılın en büyük hava saldırısını düzenlemesinin ardından Rusya'dan da misilleme geldi. Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rus ordusu tarafından balistik füzelerle hedef alınan kentte yüksek sesli patlamalar duyuluyor.

Saldırılarla birlikte binlerce Kievli sığınaklara koştu.

3 GÜNLÜK ATEŞKES

Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 81'inci yıl dönümü nedeniyle Rusya-Ukrayna arasında 9-10-11 Mayıs tarihlerinde 3 günlük bir ateşkes ilan edilmişti. Geçici ateşkesin sona ermesiyle hava saldırıları yeniden başlamış, Rusya 14 Mayıs sabaha karşı Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef almıştı.

Ardından Ukrayna, Rusya'ya son bir yılın en şiddetli saldırısını düzenledi. Rusya'nın başkenti Moskova'da yerleşim yerleri hedef alındı. Saldırıda en az 600 Ukrayna dronu gece boyunca aralıksız saldırı düzenledi. Ölen ve yaralananlar olduğu açıklandı.