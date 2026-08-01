Rusya Kiev'i balistik füzelerle vurdu
01.08.2026 08:01
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i gece yarısı balistik füzelerle hedef aldı. Saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rusya'nın gece başkente füze saldırısı düzenlediğini belirtti.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırının yerel saatle 02.36'da başladığı bilgisini veren Kliçko, Kiev'e yönelik balistik füzelerin fırlatıldığını aktardı.
Kliçko, saldırı nedeniyle başkentin farklı merkezlerinde hasarın meydana geldiğini kaydetti. İlk belirlemelere göre saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini vurgulayan Vitaly Kliçko, 4'ü çocuk 28 kişinin ise yaralandığını aktardı.
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada da Kiev'in 5 farklı semtinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.