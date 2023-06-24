Rusya Kiev'i füzelerle hedef aldı

Ukrayna'nın birçok bölgesine füze saldırısı düzenlendi. Rusya'nın fırlattığı füzelerin ardından Ukrayna'nın birçok bölgesinde saldırı alarmı verildi, bazı bölgelerde patlama sesleri duyuldu.

Rusya Kiev'i füzelerle hedef aldı
Fotoğraf: AFP

Rus ordusu bir yandan paralı asker Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in başlattığı krizle uğraşırken diğer yandan 'yı vurmaya devam ediyor. 

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, ülkenin birçok bölgesine  tarafından füze saldırıları düzenlendi.

Rusya Kiev'i füzelerle hedef aldı - 1 Kiev semalarıdnda bir Rus füzesi (Fotoğraf: Reuters)

Yetkililer, vatandaşlara saldırı alarmlarını dikkate almaları çağrısında bulunurken, hava savunma güçlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı kaydedildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da şehrin bazı yerlerine füze isabet ettiğini duyurdu.

WAGNER HAREKET HALİNDE

Rus Savunma Bakanı Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürdü.

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Rus istihbarat servisi FSB, Prigojin'in hakkında soruşturma başlattı. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anlık olarak bilgilendirildiğini açıkladı.

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