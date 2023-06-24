Rusya Kiev'i füzelerle hedef aldı

Rus ordusu bir yandan paralı asker Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in başlattığı krizle uğraşırken diğer yandan Ukrayna'yı vurmaya devam ediyor.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, ülkenin birçok bölgesine Rusya tarafından füze saldırıları düzenlendi.