Rusya, Kiev'i hedef alacağını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'de bulunan yabancı uyrukluların şehri terk etmeleri gerektiğini duyurdu. Bakanlık, Rusya'nın Kiev'deki Ukrayna savunma sanayi tesislerine karşı saldırı başlatılacağını söyledi. Saldırıların “hem karar alma merkezlerine hem de komuta merkezlerine” yönelik olacağı ifade edildi.

Gün içinde Rusya Savunma Bakanlığı bir başka açıklamada Rus güçlerinin Ukrayna'nın Dinyeper bölgesindeki Dobropasove köyünü ele geçirdiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakarova'nın TASS haber ajansına verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'nın bir öğrenci yurduna yönelik kasıtlı insansız hava aracı saldırısına karşılık olarak Kiev'e yönelik saldırılarına devam edeceğini söylediği belirtildi.

Ukrayna ordusu saldırının sorumluluğunu reddederek, Rusya kontrolündeki Doğu Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Starobilsk kasabasında elit bir insansız hava aracı komuta birliğine yönelik saldırı düzenlediklerini söyledi.

Tırmanan gerilimde geçtiğimiz günlerde Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya son bir yılın en büyük hava saldırısını düzenlemiş, saldırının ardından Rusya'dan da misilleme gelmişti. Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef almıştı.