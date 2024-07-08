Rusya, Kiev'i vurdu: "Başkente yapılan en büyük saldırılardan biri"

Rus güçleri, aralarında Kiev, Dnipro, Krivyi Rih, Slovyansk ve Kramatorsk'un da bulunduğu çok sayıda Ukrayna şehrine büyük çaplı füze saldırısı düzenleyerek konut binalarına ve altyapıya zarar verdi. Ukrayna genelinde gerçekleştirilen saldırılarda en az 29 kişinin öldüğü ve 50'den fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Rusya, Kiev'i vurdu: "Başkente yapılan en büyük saldırılardan biri"

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin Kiev ve diğer şehirlerine füze yağdırdığını, ülke genelinde en az 29 kişinin öldüğünü ve önemli bir çocuk hastanesinin vurulduğunu duyurdu.

Rus birliklerinin, Kinzhal füzelerinin de yer aldığı, Kiev'e yönelik büyük bir füze saldırısı düzenlediği, bunun sonucunda can kaybı ve büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

Askeri yönetim başkanı Sergiy Popko, Kiev'i hedef alan Rus füze saldırılarında en az yedi kişinin öldüğünün bildirildiğini söyledi.

Popko, "Bu dakika itibariyle yedi kişinin öldüğü bildirildi. Bilgiler güncelleniyor," açıklamasında bulundu. Başkentte ayrıca en az 25 kişinin yaralandığı aktarıldı.

SON İKİ YILIN EN KÖTÜ SALDIRILARINDAN BİRİ

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Ukrayna'nın başkentine düzenlenen saldırının, Moskova'nın iki yıldır süren geniş çaplı işgali sırasındaki en kötü saldırılardan biri olduğunu söyledi.

Saldırılar sırasında bir çocuk hastanesinin hasar görmesinin ardından açıklama yapan Kliçko,  "Bu en kötü saldırılardan biri. Gördüğünüz gibi burası bir çocuk hastanesi" dedi.

Rusya, Kiev'i vurdu: "Başkente yapılan en büyük saldırılardan biri" - 1

RUSYA TIBBİ TESİSLERE SALDIRIYOR

Kurtarma görevlileri, bombardımanın 'nın başkentindeki bir çocuk hastanesine zarar vermesinden kısa bir süre sonra, Kiev'deki bir tıbbi tesise zarar veren yeni bir Rus saldırısında dört kişinin öldüğünü ve üç kişinin de yaralandığını söyledi.

Acil servisler sosyal medya üzerinden, "Başkent yeniden saldırıya uğradı. Bir tıp merkezi binası kısmen yıkıldı. Dört ölü ve üç yaralı var. Ayrıntılar teyit ediliyor. Kurtarma ekipleri olay yerinde çalışıyor" açıklamasında bulundu.

FARKLI ŞEHİRLER BOMBALANIYOR

Krivyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul ise, 'nın Ukrayna'nın Krivyi Rih kentine yönelik saldırılarında pazartesi günü en az 10 kişinin öldüğünü ve 31 kişinin de yaralandığını söyledi.

Vilkul, "On kişi öldü, 10'u ağır olmak üzere 31 yaralı hastanede. Tüm acil durum, kamu hizmeti ve tıbbi birimler çalışıyor" açıklamasında bulundu.

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Devlet Başkanı , Rus güçlerinin Ukrayna'nın çeşitli şehirlerini hedef alan düzinelerce füze fırlattığını ve başkentin gündüz vakti nadir görülen bir hava saldırısıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Zelenski açıklamasında, "Rusya bir kez daha Ukrayna'ya füzelerle kitlesel olarak saldırdı. Farklı şehirler: Kiev, Dnipro, Krivyi Rih, Slovyansk, Kramatorsk. Çeşitli tiplerde 40'tan fazla füze. Konutlar, altyapı ve bir çocuk hastanesi hasar gördü" dedi.

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