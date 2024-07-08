Rusya, Kiev'i vurdu: "Başkente yapılan en büyük saldırılardan biri"

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin Kiev ve diğer Ukrayna şehirlerine füze yağdırdığını, ülke genelinde en az 29 kişinin öldüğünü ve önemli bir çocuk hastanesinin vurulduğunu duyurdu.

Rus birliklerinin, Kinzhal füzelerinin de yer aldığı, Kiev'e yönelik büyük bir füze saldırısı düzenlediği, bunun sonucunda can kaybı ve büyük hasar meydana geldiği bildirildi.



Askeri yönetim başkanı Sergiy Popko, Kiev'i hedef alan Rus füze saldırılarında en az yedi kişinin öldüğünün bildirildiğini söyledi.



Popko, "Bu dakika itibariyle yedi kişinin öldüğü bildirildi. Bilgiler güncelleniyor," açıklamasında bulundu. Başkentte ayrıca en az 25 kişinin yaralandığı aktarıldı.

SON İKİ YILIN EN KÖTÜ SALDIRILARINDAN BİRİ

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Ukrayna'nın başkentine düzenlenen saldırının, Moskova'nın iki yıldır süren geniş çaplı işgali sırasındaki en kötü saldırılardan biri olduğunu söyledi.



Saldırılar sırasında bir çocuk hastanesinin hasar görmesinin ardından açıklama yapan Kliçko, "Bu en kötü saldırılardan biri. Gördüğünüz gibi burası bir çocuk hastanesi" dedi.