Rusya Kiev’i vurdu: En az 2 ölü, 54 yaralı

Rusya ile Ukrayna arasında barış anlaşması umutları sürerken, Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’i vurdu. Kiev Askeri İdaresi’nden yapılan açıklamada, Rusya’nın gece saatlerinde kentin farklı bölgelerine dronlar, güdümlü füzeler ve balistik füzeler ile geniş çaplı saldırılar yaptı.



Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkaçenko, saldırıların ardından birçok konutta yangın çıktığını, ayrıca araçların ve ticari yapıların hasar gördüğünü belirtti. Tkaçenko, birçok bölgede füze ve dron parçalarının bulunduğu belirtti.



Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ise saldırılarda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, hamile 1 kadın ve 6 çocuk dahil 54 kişinin yaralandığını açıkladı. 38 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşan Kliçko, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.