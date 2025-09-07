Rusya Kiev’i vurdu: Hükümet binasında yangın çıktı

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, saldırıların insansız hava araçlarıyla başladığını, ardından füze saldırılarının geldiğini açıkladı.

Kliçko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, bebek ve genç bir kadının insansız hava aracı saldırısında öldüğünü, hastaneye kaldırılan yaralılar arasında hamile bir kadının da bulunduğunu söyledi.



Öte yandan, kentin doğusundaki Dnipro Nehri’nin karşı kıyısındaki Darnytskyi bölgesinde, bir sığınakta yaşlı bir kadının hayatını kaybettiği açıklandı.



Kliçko ayrıca muhtemelen insansız hava aracı düşmesi sonucu hükümet binasında da yangın çıktığını duyurdu.