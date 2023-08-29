Rusya: Kiev'in Karadeniz'de İHA ile saldırı girişimi engellendi

Açıklamada, Ukrayna füze ve topçu birliklerinin de Rusya'ya ait 2 komuta merkezini, bir hava savunma sistemini ve ateş mevzisindeki bir topçu aracını vurduğu aktarıldı.



Bu arada, Ukrayna Kayıp Şahıslardan Sorumlu Komiseri Oleg Kotenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın geçici olarak kontrol ettiği bölgelerde hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin cenazelerinin iade edildiğini belirterek, "Bugün 84 askerimizin cenazeleri ailelerine teslim edildi." ifadesini kullandı.



Kotenko, Rusya'nın geçici olarak işgali altında bulunan topraklarda ölen askerlerin cenazelerinin iadesinin Cenevre Sözleşmesi normlarına uygun olarak yapıldığını hatırlattı.

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