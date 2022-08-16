Rusya: Kırım'daki mühimmat deposunda yaşanan patlamanın nedeni sabotaj

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından yaptığı açıklamada, "Patlamanın nedeni sabotaj" ifadelerini kullandı.



Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın Canköy yerleşim alanı kırsalındaki Mayskoye köyü yakınlarında bulunan Rus askeri birliğinin geçici mühimmat deposunda yaşanan patlamayla ilgili detayları paylaştı.

Rusya, Ukrayna'nın gübeyinde yer alan Kırım'ı 2014 yılında yasa dışı olarak ilhak etti.

Mühimmat deposundaki patlamanın, Ukrayna tarafından yapılan saldırı sonucu meydana geldiğini doğrulayan bakanlık, durumu "sabotaj olarak nitelendirdi. Bakanlık ayrıca ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "16 Ağustos sabahı Cankoy yerleşimi yakınlarındaki askeri depo, sabotaj sonucunda hasar gördü. Askeri depodaki patlama sırasında elektrik iletim hatları, elektrik santrali, demiryolu hattı, konut binaları ve bazı sivil altyapı alanlarında da hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı.



Açıklamanın sonunda, ciddi bir yaralanmanın bulunmadığı ve patlamanın yol açtığı enkazın kaldırılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

RUSYA'NIN KIRIM'I YASA DIŞI İLHAKI



Rusya, Ukrayna ve Batılı ülkelerin yasa dışı olarak kabul ettiği bir referandumda Rusya'ya katılmak için oy kullanan ve Rusça konuşan çoğunluğa sahip olan Kırım'ı Mart 2014'te ilhak etmişti.



Oylama, kimliği belirsiz Rus birliklerinin yarımadanın çevresindeki birkaç stratejik noktanın kontrolünü ele geçirmesinin ardından aceleyle yapılmıştı. O yılın başlarında, aylarca süren Avrupa yanlısı protestolar, Ukrayna'nın Rus destekli cumhurbaşkanının devrilmesiyle sonuçlanmıştı.



Bu yıl 24 Şubat'ta Moskova, Kırım'ı Rus birliklerini Ukrayna'nın daha derinlerine taşımak için bir sıçrama tahtası olarak kullanarak Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli bir işgal başlattı.

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