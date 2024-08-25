Kırmızı bültenle aranıyordu: Rusya, "Ferrari kaçağını" serbest bıraktı

Rusya’da bugün 115 Ukrayna askerinin serbest bırakılmasının ardından bir gelişme daha yaşandı.

ABD'deki yatırımcıları yaklaşık 60 milyon dolar dolandıran bir grubun parçası olduğu suçlamaları nedeniyle INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve geçtiğimiz pazartesi günü Saint Petersburg şehrindeki Pulkovo Havalimanı'nda yakalanarak tutuklanan İsrail-Kanada vatandaşı Joshua Cartu bugün hakim karşısına çıktı.

FERRARİ KAÇAĞI OLARAK ANILIYOR

Saint Petersburg'un Moskovsky Bölge Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, “Ferrari kaçağı” olarak anılan yarış arabası sürücüsü ve girişimci Cartu aleyhindeki yargılamaların sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından salı günü yapılan açıklamada, “Rusya'da bir Kanadalının tutuklandığından haberdarız” ifadeleri kullanılmış, konsolosluk yardımı teklif edildiği belirtilmişti.

ABD hükümeti de 2021 yılında Cartu ve aralarında kardeşleri David ve Jonathan'ın da bulunduğu bir grup hakkında, dolandırıcılık suçlamasında bulunmuştu.