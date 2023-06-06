Rusya kontrolünde bulunan baraj vuruldu

Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde Rusya kontrolündeki Nova Kakhovka barajı vurulurken bölgede su baskını yaşanıyor.

Nova Kakhovka Belediye Başkanı, barajın top atışlarıyla vurulduğunu açıkladı.



Rus yetkililerin yaptığı açıklamada "Barajın vurulması sonucu Zaporijya Nükleer Santrali'nde henüz riskli bir durum yok." denildi.

Rus güçleri tarafından vurulan barajdaki yıkımdan 80'e yakın yerleşim yerinin etkilenebileceği belirtildi.

TAHLİYE BAŞLADI, İLK 5 SAAT KRİTİK

Baraj yakınında tahliye işlemlerinin başladığı ve su seviyesinin 5 saat içinde kritik seviyeye ulaşacağı da bölgeden gelen bilgiler arasında yer aldı.

Ukrayna Atom Enerji Ajansı, barajdaki hasarın Zaporijya Nükleer Santrali'ne tehdit oluşturduğunu açıklarken, santraldeki durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski olayın ardından acil durum toplantısı yapacak.

İLK GÖRÜNTÜ: UKRAYNA'DA BARAJ VURULDU

