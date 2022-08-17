Rusya savaş robotunu tanıttı

Robot, başkent Moskova’da düzenlenen ‘’2022 Uluslararası Askeri Teknolojiler Fuarı’’ kapsamında tanıtıldı.



M-81 isimli robot köpeğin, roketatar ve tanksavar'ların yanı sıra cephane ve askeri malzeme de taşıyabildiği belirtildi.



İngiliz medyası ise; robotun internette yaklaşık 2500 pound yani, yaklaşık 50 bin liraya satılan Çin malı bir ürünün modifiye edilmiş versiyonu olduğunu iddia etti.



En fazla 3 kilogram yük taşıyabilen Çin malı robotun, görüntülerdeki gibi yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki "RPG-26" model roketatarı taşımasının mümkün olmadığı ileri sürüldü.