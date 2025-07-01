Rusya korkusu: Danimarka'da kadınlara askerlik "zorunlu" oldu

Rusya'nın Ukrayna işgali ve NATO üyelerinin askeri harcamalarını artırmaları Danimarka'yı da önlem arayışına itti.

Asker sayısını artırmayı hedefleyen Danimarka, kadınları da askere alacak.



Yasa gereği ülkede 18 yaş üstü erkeklerin askerlik yapması zorunlu. Ancak yeterli sayıda gönüllü olduğu için erkeklerin hepsi askere çağırılmıyor. Bunun yerine kura çekimi yapılıyor.



Kadınlar ise bugüne kadar orduya sadece gönüllü olarak yazılabiliyordu.



Danimarka Parlamentosu'nda 11 Haziran'da geçen yasa uyarınca 1 Temmuz 2025'ten itibaren 18 yaşını dolduran tüm kadınlar kura sistemine dahil olacak.



Ülkede zorunlu askerlik süresi de 4 aydan 11 aya çıkarılacak. Askere alınanlar ilk 5 ay temel eğitimden geçirilecek, 6 aysa operasyonel talimler alacak.



6 milyonluk nüfusu bulunan Danimarka'da profesyonel askerlerin sayısı 9 bin.



2033'e kadar yılda 6 bin 500 kişinin acemi asker olarak orduya alınması hedefleniyor.



2017'de İsveç, 2013'te Norveç kadınları askere almaya başlamıştı.