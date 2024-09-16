Rusya, Kursk bölgesindeki sınır köylerini boşaltıyor

Rusya, Ukrayna'nın sürpriz saldırısından neredeyse altı hafta sonra sınırdaki Kursk bölgesinde bazı köyleri boşalttığını duyurdu. Devlet medyasına göre Kiev'in 6 Ağustos'ta başlattığı saldırıdan bu yana bölgede 150 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Rusya, Kursk bölgesindeki sınır köylerini boşaltıyor

Moskova, geçen haftadan bu yana en az bir düzine sınır köyünü 'nın kontrolünden geri aldığını iddia ederek bölgede bir karşı saldırı düzenliediğini duyurdu.

Bölge valisi Aleksey Smirnov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, yetkililerin, “Rylsky ve Khomutovsky bölgelerinde Ukrayna sınırına bitişik 15 kilometrelik bir alan içinde kalan yerleşim yerlerinin zorunlu tahliyesini” emretmeye karar verdiklerini söyledi.

Smirnov hangi köylerin boşaltılacağını ya da tahliye edilenlerin sayısını söylemedi. Bu 15 kilometrelik düzlem içinde düzinelerce köy ve kasaba var.

Devlet medyasına göre Kiev'in 6 Ağustos'ta başlattığı saldırıdan bu yana bölgede 150 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ukrayna, güçlerinin onlarca kilometrelik Rus topraklarında ilerlediğini ve aralarında sınır kasabası Suca'nın da bulunduğu düzinelerce yerleşim yerini ele geçirdiğini bildirdi.

'nın geniş çaplı bir askeri saldırı başlatmasından iki yıldan fazla bir süre sonra düzenlenen Ukrayna saldırısı Moskova'yı hazırlıksız yakaladı.

İkinci Savaşı'ndan bu yana yabancı bir ordu tarafından Rus topraklarına yapılan en büyük saldırıdır.

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