Rusya: Kursk saldırılarından sonra Ukrayna ile müzakereler geçerliliğini yitirdi

Moskova, Ukrayna ile müzakerelere ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kursk bölgesine yönelik Ukrayna saldırılarından sonra müzakerelerin geçerliliğini yitirdiğini söyledi.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall ile başkent Moskova'da bir araya geldi.



İki bakan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Lavrov, Sahra ve Sahel bölgesindeki duruma değinerek "Rusya, buradaki terör tehdidinin artmasından endişeli" dedi.



DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin, Senegal'in komşu ülkeleri dahil Batı Afrika ülkeleri üzerindeki etkisini kademeli şekilde artırdığını belirten Lavrov, teröre karşı mücadele edilmesi konusundaki girişimlerin pekiştirilmesi gerektiğini ifade etti.



Lavrov, Rusya'nın Senegal ve diğer Afrika ülkelerine savunma alanında destek sağlamaya hazır olduğunu da söyledi.



"BATI SİLAHLARINI CİDDİYE ALIYORUM"

Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin yeniden yapılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, Ukraynalı askerlerin, ağustos başında Kursk bölgesine saldırdığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Diğer teklifler ve anlaşmalar, Kiev yönetimi ve Batı tarafından sabote edilmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda yeniden barış teklifi yaptı. Kimsenin müzakerelere hazır olduğumuzdan şüphelenmemesi gerekiyordu. Elbette, Kursk bölgesindeki maceradan sonra bununla ilgili istişareler geçerliliği yitiriyor."

Rus bakan, Batı'nın Ukrayna'ya gitgide daha fazla modern silah gönderdiğini söyleyerek "Bu, ciddi bir konu ve bunu çok ciddiye alıyorum" diye ekledi.



AFRİKA BİRLİĞİ BARIŞ İSTİYOR

Senegal Dışişleri Bakanı Fall ise bazı Afrika ülkelerinin terör saldırıları ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.



Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa değinen Fall, "Senegal, bu konuda tarafsız yaklaşım sergiliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin barış yoluyla çözüleceğini umuyoruz" diye konuştu.

İki ülkeyi diyaloğu sağlamaya ve müzakereleri başlatmaya çağıran Fall, "Bu, Senegal ve Afrika Birliği'nin pozisyonudur" dedi.

