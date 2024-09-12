Rusya Kursk'ta karşı saldırı başlattı: 10 kasabayı Ukrayna'dan geri aldı

Rus askerleri, Ukrayna'nın operasyon başlatıtığı Kursk bölgesinde karşı saldırıya geçti. Rusya'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Kursk'ta ele geçirdiği 10 kasabanın geri alındığı bildirildi.

Rusya Kursk'ta karşı saldırı başlattı: 10 kasabayı Ukrayna'dan geri aldı

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kursk bölgesinde 'nın karşı saldırıya başladığını duyurdu.

Rusya'dan yapılan açıklamada da Ukrayna'nın ele geçirdiği 10 kasabanın geri alındığı bildirildi.

Kiev birlikleri, 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk'a sızarak geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı.

Zelenski geçen hafta yaptığı açıklamada, "Ukrayna, ülkenin kuzeyinde muhtemel bir Rus eylemini önlemek için Rusya'nın Kursk bölgesine saldırmaya karar verdi" demişti.

Bu saldırı için kendi ulusal istihbaratlarının yanı sıra ABD ve İngiltere gibi müttefik ülkelerin istihbarat servislerinden de yardım aldıklarını dile getiren Ukraynalı lider, "Savaşı, Rusya'nın içine taşıyoruz böylece Vladimir Putin, baskı hissedebilir ve barışı arayabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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