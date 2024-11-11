Rusya, Kursk'u geri istiyor: "50 bin askerle karşı saldırı hazırlığı"

Ukraynalı askeri kaynaklar, 50 bine yakın Rus ve Kuzey Kore askerinin, Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesinde yeni bir karşı saldırı başlatmaya hazırlandığını öne sürdü.



Moskova, Ukrayna güçlerini ağustos ayından bu yana Kursk'tan çıkarmaya çalışıyor. Kiev güçleri, Kursk'ta 2022'de başlayan tam ölçekli işgalden bu yana ilk kez önemli miktarda Rus toprağını ele geçirip elinde tutmayı başardı.

RUSYA KURSK'U GERİ İSTİYOR



Beklenen karşı saldırının amacı, ağustos ayından bu yana Ukrayna güçleri tarafından Kursk'ta ele geçirilen toprakları geri almak. Kuzey Kore güçlerinin de saldırıya dahil olacağı öne sürüldü, ancak Pyongyang'ın kaç askerinin savaşa katılmaya hazır olduğu belirsiz.



Pentagon sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, geçen hafta Kursk'a 10 bin Kuzey Kore askerinin konuşlandırıldığını söyledi.



Ryder, "Bu birlikler Ukrayna'ya karşı muharebe destek operasyonlarına katılırsa meşru askeri hedefler haline gelecekler" diye ekledi.

"SAVAŞIN ÖNEMLİ AŞAMASI"



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçen ay Kursk operasyonunun "savaşın çok önemli bir aşamasını" oluşturduğunu belirterek, Ukraynalıların "savaşı Rusya'nın içine taşıyabileceklerini kanıtladıklarını" söyledi.



Ukrayna'nın Kursk operasyonu, Rusya'nın doğu Ukrayna'daki ivmesini durdurmadı. Moskova birlikleri, bölgede istikrarlı bir ilerleme kaydettiklerini ve cephe hattını batıya doğru ilerlettiklerini bildiriyor.