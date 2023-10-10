Rusya lideri Putin: Filistin devleti bir gereklilik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yle yaptığı görüşmesinde Filistin meselesine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Rus lider Putin, Gazze - İsrail hattındaki son çatışmaların Ortadoğu'daki Amerika Birleşik Devletleri politikalarının başarısızlığını gösterdiğini ifade etti.

Putin, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını ise gereklilik olarak nitelendirdi.

ABBAS RUSYA'YA GİDECEK

Rusların, Filistinlilerle köklü tarihi bağları olduğunu ve temasların sürdüğünü belirten Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Yüksek düzey de dahil olmak üzere farklı düzeylerdeki temaslardan bahsediyoruz. Ancak aynı zamanda İsrail devleti ile ilişkilerimiz var. Bu devletle çok ortak noktamız var, her şeyden önce bu devlette yaşayan çok sayıda yurttaşımız bizi birleştiriyor." ifadesini kullandı.

