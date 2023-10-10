Rusya lideri Putin: Filistin devleti bir gereklilik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin devletinin kurulmasının gereklilik olduğunu söyledi. Putin, İsrail - Gazze cephesindeki son çatışmaların ABD'nin Ortadoğu politikalarının akameti olduğunu ifade etti.

Rusya lideri Putin: Filistin devleti bir gereklilik
Fotoğraf: Reuters

Rusya Devlet Başkanı , Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yle yaptığı görüşmesinde meselesine ilişkin önemli mesajlar verdi. 

Rus lider Putin, Gazze - hattındaki son çatışmaların Ortadoğu'daki Amerika Birleşik Devletleri politikalarının başarısızlığını gösterdiğini ifade etti. 

Putin, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını ise gereklilik olarak nitelendirdi. 

ABBAS RUSYA'YA GİDECEK

Rusların, Filistinlilerle köklü tarihi bağları olduğunu ve temasların sürdüğünü belirten Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Yüksek düzey de dahil olmak üzere farklı düzeylerdeki temaslardan bahsediyoruz. Ancak aynı zamanda İsrail devleti ile ilişkilerimiz var. Bu devletle çok ortak noktamız var, her şeyden önce bu devlette yaşayan çok sayıda yurttaşımız bizi birleştiriyor." ifadesini kullandı.

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Peskov, bu sebeplerle Rusya’nın, çatışmanın her iki tarafıyla ilişkilerini sürdürdüğünü vurgulayarak “Ne yazık ki, son dönemdeki uygulamaların da gösterdiği gibi, çözüme zemin arayan ve çok etkili çalışmayan çok az formatta yer alıyoruz. Ancak yine de çözüm yollarının bulunmasına yardım etme konusunda üzerimize düşeni yapmaya ve çaba göstermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Rusya’yı ziyaretini önceden planladığını ancak ziyaret tarihinin henüz kesinleşmediğini bildirdi.

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