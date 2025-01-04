Rusya, Luhansk'ta bir bölgeyi kontrolü altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere yer verildi.



Son 24 saatte 132 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava aracı (İHA) montaj ve depolama merkezlerine, Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırıların düzenlediği belirtilen açıklamada, "Batı Askeri Grubu birlikleri, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Nadiya yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada ayrıca, Ukrayna'ya ait 72 İHA ve 8 ABD üretimi uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemlerinin (ATACMS) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.

